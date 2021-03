Domobrana ako účinný prostriedok obrany občanov bez politického zasahovania

Žijeme v dobe keď nespokojnosť s opatreniami v súvislosti s koronavírusom stúpla do kritického bodu pred vypuknutím občianskej vojny. Podľa konšpirátorov sú dve možnosti prečo sa vláda vôbec nebojí následkov.

Domobrana bývalého Československa v rokoch 1919-1920

1. Za všetko môže psychicky narušený Matovič, ktorý týmto kryje medzinárodný finančný podvod, ako zarobiť cez provízie za nákup testerov a očkovacích sád.

2. Je to opodstatnená príprava na útok amerických vojsk do Ruska, nakoľko očkovacie látky by nás mali chrániť proti ožiareným migrantom po jadrových útokov z oboch strán. Pozrime sa ako to bolo v bývalom Československu, ilustračná fotografia zachytáva členov Domobrany na Slovensku v rokoch 1919-1920, to je dôkaz, že už tu raz bola. Neskoršie ju nahradili Ľudové milície ako ochrancovia proti vlastizrade. Nepomohlo.

Ako prvý podali Návrh na vytvorenie domobrany Ľudová strana v tomto zložení: Marian Kotleba, Rastislav Schlosár, Ján Kecskés, Stanislav Drobný a Martin Beluský.

Zákon neprešiel, lebo mnohí ho kritizovali s fašistickou minulosťou nacistických gard len v inom obale. Odpis z dôvodovej správy predloženej poslancami " Domobrana podľa navrhovaného zákona by bola poriadkovým útvarom zriaďovaným samosprávnym krajom všeobecne záväzným nariadením. Zastupiteľstvo každého samosprávneho kraja, zložené z priamo volených poslancov, by sa teda mohlo slobodne rozhodnúť či na svojom území zriadi Domobranu."

Bolo by veľmi dlhé čítanie, nakoľko Dôvodová správa bola pomerne rozsiahla, ale nič nenasvedčovala, že by mala bytť "odpolitizovaná" od možného zneužitia, priam naopak určité pasáže tejto správy naznačovali značný vplyv politikov. npr " Hlavnou úlohou Domobrany by bolo preventívnou hliadkovou činnosťou prispievať k vyššej úrovni ochrany životov zdravia a majetku občanov, ako aj verejného poriadku na území samosprávneho kraja. Pri tejto svojej úlohe by Domobrana úzko spolupracovala s príslušnými útvarmi Policajného zboru a obecnej polície."

Poďme k veci, podľa Jána Molnára, politického aktivistu za zmenu k priamej demokracie na vzor Švajčiarska, Domobrana, by mala byť čisto občianska záležitosť bez akéhokoľvek politického vplyvu či už na úrovni celoštátnej alebo miestnych samospráv. Prečo?

1. Je súčasný premiér duševne zdravý keď toľko riskuje a porušuje základné ľudské práva a slobody občanov, keď je iniciátorom rôznych nariadení, príkazov a obmedzení spojených s neoverenými informáciami ohľadne šírenie údajne nebezpečného koronavírusu s množstvom úmrtí.

V prípade, že by bola domobrana na občianskom princípe, treba spomenúť, že súčasťou domobrany je "dekonšpiračný útvar" to znamená ľudia, ktorí rozmýšľajú nadčasovo a skúmajú, či určité udalosti majú iné pozadia ako sa na vonok prezentujú. Na prvú otázku by bola jasná odpoveď do oči bijúca, že ide o peniaze, biznis, provízie a zisky.

2. Mnohí zahraniční "dekonšpirátori" zase hovoria o zastieracom manévre pre vypuknutím III. svetovej vojny v súvislosti s napadnutím Ruskej federácie američanmi a spojencami NATO. Táto možnosť vôbec neni tabu. Otvorene hovorí o tejto možnosti a ruský prezident Vladimír Putin a druhá strana to dokazuje činmi, intenzívny obklučovaním vojsk NATO Ruskú federácie. Pričom Putin ohlásil, že rakety majú namierené aj na tie štáty, ktoré dovolili prechod vojsk NATO cez svoje územie. Takže možno je Matovič záchranca milionov životov, lebo ak sa rozpúta peklo formou jadrovej vojny, bude aj nad východnou európou mračno jadrových mrakov. No a potom nás vakcíny ochránia pred umieraním na ožiarenie, lebo migranti budú infikovaní po ožiarení a naši ľudia nebudú mať dostatom imunitných látok a budú zomierať rad za radom.

Už len z týchto dôvodov treba špecialistov dekonšpirátorov, ktorí nikde inde nemôžu existovať len v domobrane na občianskom princípe.

Som za vytvorenie domobrany.

Podobné články

https://www.hlavnydennik.sk/2021/03/21/nadisiel-cas-zalozit-domobranu/

https://koloseo.blog.pravda.sk/2021/03/21/bola-by-domobrana-zachranou-pre-obcanov-proti-vycinaniu-igora-matovica/